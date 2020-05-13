В Узбекистане поэтапно приватизируют шесть банков

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 мая подписал указ о реформировании банковской системы, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Указом утверждена стратегия реформирования банковской системы на 2020–2025 годы и дорожная карта.

Согласно документу, при содействии международных финансовых институтов будет осуществлена поэтапная приватизация доли государства в АКИБ «Ипотека-банк», АКБ «Узпромстройбанк», АКБ «Асака», АК «Алокабанк», АКБ «Кишлок курилиш банк» и АКБ «Туронбанк», предусмотрев на первом этапе их институциональное преобразование (трансформацию деятельности) и на втором этапе – реализацию государственного пакета акций.

При этом сохраняется доля государства в уставных капиталах АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности», АКБ «Агробанк» и АКБ «Микрокредитбанк» в целях удовлетворения потребностей населения в финансовых услугах, широкого внедрения механизма поддержки инвестиционных проектов («фабрика проектов»), обеспечения региональной доступности банковских услуг в период реформирования банковской системы.

Руководителям министерств, ведомств и органов государственной власти на местах запрещено вмешательство в деятельность банков, в том числе по управлению предпринимательскими рисками, связанными с формированием кредитного портфеля и активов банков.

Генеральной прокуратуре поручено усилить надзор за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности в части недопущения административного вмешательства в деятельность банков со стороны государственных органов.