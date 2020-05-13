Завершен проект внешнего электроснабжения Ташкентского Металлургического завода

АО «Национальные электрические сети Узбекистана», курируемые Министерством энергетики, завершено строительство объектов внешнего электроснабжения Ташкентского металлургического завода. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики совместно с Информационной службой АО «НЭС Узбекистана», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В настоящее время в соответствии с техническим заданием, подано напряжение и осуществляются пуско-наладочные работы, которые обычно длятся порядка 115 часов.

В ходе строительства была построена высоковольтная линия мощностью 220 кВ протяжённостью 2х23 (46) км, а также современная высоковольтная подстанция «Сергели» с новейшим оборудованием.

Крупный проект «Строительство объектов внешнего электроснабжения ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi» был реализован в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29.03.2018 года и постановлением Кабинета Министров от 28.06.2019 года.

Основной целью проекта является обеспечение Ташкентского металлургического завода бесперебойным электроснабжением, а также обеспечение надёжного энергоснабжения части бытовых потребителей Ташкентской области и города Ташкента.

Реализация проекта будет способствовать выполнению актуальных задач, поставленных перед экономикой Президентом Республики Узбекистан по увеличение производственных мощностей промышленных предприятий с целью производства готовой продукции за счет переработки местного сырья, насыщение внутреннего рынка и обеспечение экспорта конкурентоспособной продукции.

В ходе реализации проекта построена новая сеть между подстанциями «Куйлюк» и Адолат». Подстанция «Сергели» оснащена новым современным оборудованием.

Со стороны подрядчика «Maxsuselektrtarmoqqurilish» установлено 292 фундаментных блока, 194 железобетонные опоры марки СК-26, 68 металлоконструкций, а также протянуто 46 км кабеля высокого напряжения.

Кроме этого, подрядной организацией АО «МУ-4» завершена установка 89-ти железобетонных опор марки СК-22, завершен монтаж трансформатора мощностью 200 МВА, построена и сдана в эксплуатацию насосная станция. Также были установлены опоры распределительного оборудования 110 кВ, введены в эксплуатацию здание с пультом оперативного управления и другие вспомогательные объекты.

Общая стоимость проекта «Строительство объектов внешнего электроснабжения ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi» составляет 29,022 млн. долларов США, в том числе 26,5 млн. долларов за счёт кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана и 2,521 миллионов долларов финансируются за счёт собственных средств АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

Следует отметить, что территория проекта включает в себя Сергелийский район Ташкента (новый массив «Yangi Sirg‘ali»), а также Юкоричирчикский, Уртачирчикский, Куйчирчикский, Янгиюльский, Зангиатинский районы Ташкентской области, что позволит обеспечить развитие данных территорий.