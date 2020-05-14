При содействии Узбекистана в Афганистане откроется модульный цех по производству растительного масла

14 мая в афганском городе Мазари-Шарифе состоится торжественное открытие модульного цеха по производству растительного масла, сообщает Trend со ссылкой на ИА «Дунё».

Данный модульный цех был поставлен ООО «Al-Taminot» Узбекистана в рамках реализации подписанного между сторонами контракта общей стоимостью 80 тысяч долларов.

Надо отметить, что летом 2019 года между Ассоциацией «Узёгмойсаноат» (Узбекистан) и Главным управлением государственных предприятий и компаний Министерства финансов Афганистана был подписан «План практических мер» по совместному развитию масложировых предприятий в соседнем государстве, который включает модернизацию и реконструкцию трех и строительство новых масложировых производств.

В церемонии открытия нового предприятия примут участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Исламской Республике Афганистан Ё.Шодмонов, а также правительственная делегация во главе с исполняющим обязанности министра финансов Афганистана Абдулом Ходи Аргандеволом.

За последние годы сотрудничество между Узбекистаном и Афганистаном приобрело новую динамику. В январе 2017 года в Ташкенте состоялся первый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. Назначение специального представителя Президента Республики Узбекистан по Афганистану стало воплощением уделяемого нашей страной особого внимания двусторонним отношениям.

Имеются большие перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, транзитной, энергетической, химической, агропромышленной, образовательной, культурной и других сферах, реализации взаимовыгодных совместных проектов.

Для эффективного использования имеющихся возможностей создана Совместная комиссия по сотрудничеству в сфере торговли, транспорта и энергетики. В Афганистане нашей страной реализованы железнодорожные, энергетические и строительные проекты.

По итогам 2019 года объем взаимной торговли достиг более 600 миллионов долларов.