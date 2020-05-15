В Узбекистане увеличилось число зараженных коронавирусом
По состоянию на 15 мая 10:00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 7 и составляет 2652. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщает минздрав.
В настоящее время проходят лечение 505 пациентов, у 8 – состояние тяжелое.
Отмечается, 2136 человек выздоровели, 11 скончались.
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