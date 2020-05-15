В Узбекистане для жителей, потерявших свои дома при наводнении, планируется построить 3 жилых массива

В Узбекистане для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, запланировано построить в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах 3 жилых массива с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир, сообщает Trend со ссылкой на nuz.uz.

В частности, в махалле Дустлик Сардобинского района будет построено 37 многоэтажных домов на 1480 квартир. Глава государства сегодня заложил первый камень нового массива в ходе своей очередной поездки в Сырдарью.



Отметим, в результате чрезвычайного происшествия были разрушены 2570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Кроме того, частично подтоплены 1781 индивидуальный и 52 многоэтажных дома. Были повреждены 70 социальных, производственных и сервисных объектов, около 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, 828 километров дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи.



На сегодняшний день расчищены поврежденные дома и улицы около 20 населенных пунктов, остатки воды выведены из 13 махаллей.

Жизнь в этих махаллях постепенно возвращается в нормальное русло. Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах работа по расчистке и ремонту идет полным ходом.