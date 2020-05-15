В Самаркандской области построят фотоэлектростанцию

Прещие утвердил инвестиционное соглашение между правительством Узбекистана, французской компанией Total Eren SA и предприятием с иностранными инвестициями в форме ООО Tutly Solar, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

Документ предусматривает обязательства инвестора и проектной компании по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации в течение 25 лет фотоэлектрической станции в Самаркандской области мощностью 100 МВт.

АО "Национальные электрические сети Узбекистана" заключит с проектной компанией соглашение о передаче средств подключения покупателя, обеспечит строительство сопутствующей инфраструктуры ФЭС.

Напомним, соглашение о покупке электроэнергии между АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и TOTAL Eren было подписано 13 сентября.

TOTAL Eren инвестирует 150 млн евро в строительство первой фотоэлектрической станции в республике.