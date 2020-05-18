Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 2762, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Количество активных случаев заражения составляет 503.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, по состоянию на 18 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2762.

Отмечается, что 6 из 9 случаев выявлены в Навоийской области, 3 - завозные. В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 2247 человек и таким образом, количество активных случаев заражения составляет 503.

Вчера, 17 мая скончался еще один пациент с коронавирусом, общее количество жертв - 12.