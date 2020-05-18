Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 2762
Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 2762, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
Количество активных случаев заражения составляет 503.
Как сообщили в пресс-службе минздрава, по состоянию на 18 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2762.
Отмечается, что 6 из 9 случаев выявлены в Навоийской области, 3 - завозные. В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 2247 человек и таким образом, количество активных случаев заражения составляет 503.
Вчера, 17 мая скончался еще один пациент с коронавирусом, общее количество жертв - 12.
Лента новостей
Одно прикосновение - тысяча ценностей! Об уникальном Музее хлеба в Агдаме и культурном наследии Лачина
В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно лишнюю часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом
Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана направляются в районы оперативного предназначения (ФОТО/ВИДЕО)
Процессы развития в Азербайджане создали благоприятную основу для укрепления сотрудничества и обмена опытом - политолог
МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 28-й годовщиной оккупации Арменией Лачинского района
Представители Международной энергетической хартии и минэнерго Азербайджана обсудили совместную деятельность на 2020 год
Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
В самые трудные времена лидер находится рядом со своим народом, а гражданин – рядом со своим лидером - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Сегодня каждый гражданин абсолютно уверен, что Президент Азербайджана всегда с ним и всегда думает о нем - письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Письма благодарности Президенту: Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы
В Грузии контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга
Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве