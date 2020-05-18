На этой неделе курс сума вырос по отношению ко всем валютам, кроме казахского тенге. Новые курсы валют, опубликованные Центральным банком Узбекистана, начнут действовать с 19 мая, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Колебания курса доллара продолжаются – на этой неделе он упал на 7,64 сума и составил 10 129,56 сума.

Российский рубль подешевел на 0,72 сума и равняется 137,54 сума. Курс евро уменьшился на 33,60 сума и дошел до 10 995,12 сума.

Среди всех валют на текущей неделе вырос только курс казахского тенге. Он увеличился на 0,05 сума и составляет 24,10 сума.