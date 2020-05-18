Курс сума вырос по отношению ко всем валютам, кроме казахского тенге
На этой неделе курс сума вырос по отношению ко всем валютам, кроме казахского тенге. Новые курсы валют, опубликованные Центральным банком Узбекистана, начнут действовать с 19 мая, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
Колебания курса доллара продолжаются – на этой неделе он упал на 7,64 сума и составил 10 129,56 сума.
Российский рубль подешевел на 0,72 сума и равняется 137,54 сума. Курс евро уменьшился на 33,60 сума и дошел до 10 995,12 сума.
Среди всех валют на текущей неделе вырос только курс казахского тенге. Он увеличился на 0,05 сума и составляет 24,10 сума.
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