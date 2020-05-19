В Узбекистане число заболевших коронавирусом превысило 2800.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 19 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2802 (+11)», – говорится в сообщении.

Из подтвержденных новых случаев 10 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа (7 граждан прибыли из России, а 3 – являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования), 1 – у того, кто находился на карантине.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2314 граждан, лечатся 475 пациентов, из них у 6 человек состояние тяжелое.