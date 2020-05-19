В Узбекистане число заболевших коронавирусом превысило 2800
В Узбекистане число заболевших коронавирусом превысило 2800.
Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 19 мая 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2802 (+11)», – говорится в сообщении.
Из подтвержденных новых случаев 10 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа (7 граждан прибыли из России, а 3 – являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования), 1 – у того, кто находился на карантине.
В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2314 граждан, лечатся 475 пациентов, из них у 6 человек состояние тяжелое.
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