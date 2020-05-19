Открываются новые возможности для экспорта узбекского текстиля в Европу

Представители посольства Узбекистана в странах Бенилюкс и отечественных предприятий текстильной промышленности провели онлайн-переговоры с коммерческим директором и менеджером по контенту и брендам нидерландской медиа-платформы «FashionUnited» Чарльзом Калхорном и Шарлотт Делиссен, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Основной темой переговоров стал вопрос налаживания экспорта узбекской текстильной продукции на европейский рынок.

Как известно, текстильная и швейно-трикотажная промышленность Узбекистана является одной из ведущих и динамично развивающихся отраслей. За прошедшие 27 лет она стала одним из лидеров в привлечении иностранных инвестиций, а также в области экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

В свою очередь, «FashionUnited» - медиа-платформа, занимающаяся продвижением брендов текстильной одежды на зарубежных рынках путем подготовки публикаций, статей, информационных бюллетеней для покупателей. Головной офис расположен в Амстердаме (Нидерланды). «FashionUnited» также помогает в улучшении маркетинговой стратегии, в том числе содействуя контактам предприятий в области моды.

В ходе переговоров нидерландской стороной были раскрыты преимущества сотрудничества с «Fashion United», среди которых широкий охват профессионалов в индустрии моды, предоставление возможностей для сотрудничества в формате B2B, наличие разветвленной сети офисов - порядка 30 - по всему миру, аудитория подписчиков свыше 1,3 миллионов ежемесячно, а также сотруднисчество с 50 торговыми выставками, 50 школами моды, организаторами 50 недель мод и именитыми брендами от «Louis Vuitton» до «H&M».

Отечественные производители также представили информацию об экспортном потенциале Узбекистана в данной области, подчеркнув, что такие факторы, как приемлемая для всех групп населения цена, высокое качество товаров, относительно короткие сроки доставки - не более 10 дней, могут заинтересовать потенциальных покупателей. Они задали интересующие вопросы по организации экспорта узбекской продукции в Европу.

Директор медиа-платформы отметил, что активная информационная кампания через реализацию публикаций могла бы способствовать выводу узбекской текстильной продукции на европейский рынок и привлечь внимание миллионной аудитории подписчиков в 30 странах мира, в том числе ведущих представителей индустрии моды.

Эффективность маркетинговой стратегии «FashionUnited» заключается в том, что благодаря отлаженному механизму, поисковая система «Google» при запросе альтернативных экспортеров будет выдавать в приоритетном порядке полную информацию об узбекской продукции, ее производителях, брендах для европейских потребителей.

По мнению нидерландской стороны, продвижение узбекского бренда на европейском рынке будет зависеть от эффективности конкретных действий - создания целевой аудитории, поддержки хорошего имиджа с соответствуюшим контентом, выстраивании партнерских отношений с существующими и новыми клиентами, выработки мотивационной позиции с разъяснением причин в пользу выбора узбекской продукции, организации быстрого поиска узбекских производителей и компаний для постоянного взаимодействия.

По словам представителей «FashionUnited», подобная модель сотрудничества уже налажена с рядом стран СНГ, в том числе Белорусью и Молдовой.

По итогам обсуждений представители нидерландской компании выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству с узбекскими партнерами. Стороны договорились о поддержании системных контактов и организации очередной видеоконференции в ближайшие дни.