Обсуждены перспективы увеличения экспорта узбекской плодоовощной продукции в Латвию

Посольством Узбекистана в Латвии проведены переговоры с владельцем компании «ELBI» С.Куликовым, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Компания является одним из крупнейших латвийских импортеров овощей и фруктов на европейский рынок. Осуществляет экспедирование по магазинам, супермаркетам Риги и других районов Латвии, Эстонии и Литвы.

Предлагает 150 видов плодоовощной продукции, осуществляет поставки от европейских производителей, а также из Аргентины, Южной Африки, Чили, Египта и других стран, использующих прогрессивные технологии выращивания.

Располагает складскими помещениями, общей площадью 4500 квадратных метров, оборудованными современными вентиляционными и холодильными камерами и погрузочно-разгрузочной техникой.

В рамках посещения хранилище компании состоялся обмен мнениями по перспективам расширения сотрудничества в области наращивания экспорта узбекской плодоовощной продукции в Латвию и другие страны ЕС. Затронуто также внедрение в Узбекистане стандартов качества Евросоюза для достижения указанных целей, а также вопросы транспортировки грузов.

В ходе переговоров была представлена подробная информация о предпринимаемых в Узбекистане прогрессивных мерах по содействию экспорту, уделяемом государством постоянном внимании поддержке и стимулированию экспортной деятельности субъектов предпринимательства.

Отмечено создание нового Агентства продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, выработка механизмов финансовой поддержки предприятий - экспортеров для увеличения объемов экспорта.

С.Куликов отметил большой экспортный потенциал плодоовощной продукции в Узбекистане, выразив заинтересованность в расширении связей с узбекскими поставщиками.

Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия по практическим действиям по увеличению объемов узбекского экспорта в Латвию.