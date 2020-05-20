Шавкат Мирзиёев поручил упростить выдачу кредитов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Центральному банку упростить условия кредитования малого бизнеса и семейного предпринимательства. Как передает Trend со ссылкой на spot.uz, это следует из сообщения пресс-службы главы государства.

На прошедшем 19 мая совещании президент подчеркнул, что все ограничения, установленные для предпринимателей при получении кредитов на продукцию, оборудование, сырье и оборотные средства, должны быть сняты.

Отмечено, что для создания спроса на продукцию необходимо стимулировать торговлю, расширять потребительское кредитование с целью увеличения покупательных возможностей населения.

Выяснилось, что 55% обращений, поступивших в Народные приемные и приемные премьер-министра, связаны с банковскими кредитами.

Кроме того, обращения предпринимателей касательно банковских услуг были положительно решены в 10% случаев в Национальном банке, в 11% — в «Микрокредитбанке» и в 13% — в «Агробанке».

Шавкат Мирзиёев особо отметил, что деятельность банков должна оцениваться по качеству обслуживания клиентов.

Подчеркнуто, что банки являются важным звеном в развитии малого бизнеса, им следует расширить масштабы поддержки предпринимателей и граждан, инвестируя в «точки роста» в каждом районе.

Ранее Spot писал, что президент утвердил стратегию банковской реформы, и рассказывал о ее главных моментах.