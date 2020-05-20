Таджикистан направил в Сырдарьинскую область Узбекистана вагоны со стройматериалами

Правительство Таджикистана направило гуманитарную помощь в районы Узбекистана, пострадавшие от наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, передает Trend со ссылкой на Sputnik Узбекистан.

В составе груза - 51 вагон со строительными материалами: цементом, шифером и другими.

Напомним, ранним утром 1 мая произошел прорыв в дамбе Сардобинского водохранилища. Были затоплены дома и сельхозугодья в близлежащих районах. Вода попала и на территорию соседнего Казахстана. Более 70 тысяч человек эвакуированы на безопасные территории, 56 жителей махаллей госпитализированы, 6 погибли. Сейчас на месте ЧС полным ходом идет работа по ликвидации последствий наводнения. Планируется построить три жилых массива.