Таджикистан направил в Сырдарьинскую область Узбекистана вагоны со стройматериалами
Правительство Таджикистана направило гуманитарную помощь в районы Узбекистана, пострадавшие от наводнения в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, передает Trend со ссылкой на Sputnik Узбекистан.
В составе груза - 51 вагон со строительными материалами: цементом, шифером и другими.
Напомним, ранним утром 1 мая произошел прорыв в дамбе Сардобинского водохранилища. Были затоплены дома и сельхозугодья в близлежащих районах. Вода попала и на территорию соседнего Казахстана. Более 70 тысяч человек эвакуированы на безопасные территории, 56 жителей махаллей госпитализированы, 6 погибли. Сейчас на месте ЧС полным ходом идет работа по ликвидации последствий наводнения. Планируется построить три жилых массива.
Лента новостей
Вопрос в связи с массовыми мероприятиями в Азербайджане контролируется соответствующими госструктурами
Афет Гасанова: Забота о ветеранах войны и семьях шехидов - одно из приоритетных направлений государственной политики
Посол: Координация и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана важны как никогда (ФОТО)
Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей не зафиксировано инфицирование коронавирусом
Eni Turkmenistan Ltd в Туркменистане объявляет тендер на поставку материалов для водяных линий высокого давления
Лейла Абдуллаева: Возвращение граждан Азербайджана в страну осуществляется согласно очередности регистрации
МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении
В Азербайджане начались собеседования для дошкольников, поступающих в секторы с обучением на иностранном языке
Минобразования Азербайджана о специальностях, по которым потребуется дополнительная выпускная работа
Минобразования Азербайджана: Вопросы текущего и промежуточного оценивания студентов I-III курсов будут определять вузы
Сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO - колоссальный прорыв для страны - американский эксперт
В Узбекистане на участие в первом тендере на строительство ветроэлектростанции подали заявки 70 инвесторов
Депортация граждан Азербайджана из-за рубежа приостановлена до открытия границ - миграционная служба
В отношении граждан Азербайджана, принявших другое гражданство, разработан новый закон – миграционная служба
Азербайджанская экономика готова к постпандемическому периоду - Центр изучения экономических ресурсов
Вюсал Гусейнов: В основном обращения мигрантов были связаны со штрафами по разрешениям на временное проживание
Первая платформа онлайн-платежей в Азербайджане о динамике роста транзакций и числа предлагаемых услуг (ИНТЕРВЬЮ)
Расчеты БПЛА азербайджанской армии выполняют задачи по обеспечению разведданными пунктов управлений (ФОТО/ВИДЕО)