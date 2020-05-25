Китай поставил Узбекистану водосберегающие технологии для выращивания хлопка

Китайская компания Xinjiang Tianye, специализирующаяся на водосберегающей ирригации, поставила технологию капельного орошения с применением мульчирующей пленки в Узбекистан, который является крупнейшим производителем хлопка в Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на podrobno.uz.

Данная технология применяется на хлопковых плантациях общей площадью 406,7 га в Сырдарьинской области Узбекистана в рамках китайско-узбекского центра демонстрации технологий в области современного водосберегающего сельского хозяйства, сообщил Ян Кайвэнь, технологический специалист базирующейся в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая компании Xinjiang Tianye.

По его словам, проект был запущен в начале этого года. В конце февраля соответствующее оборудование и сельхозмашины были доставлены из КНР в Сырдарьинскую область, где на установку системы капельного орошения и посев хлопка ушло полтора месяца.

Благодаря китайской технологии, ростки взошли через 5-6 дней – примерно на пять дней раньше по сравнению с использованием традиционных ирригационных способов, отметили узбекские фермеры.

Согласно плану проекта китайско-узбекского центра, территория охвата технологии будет расширена, а также планируется обучение местных специалистов технической эксплуатации.

Компания Xinjiang Tianye является крупнейшим в Китае разработчиком и производителем водосберегающей техники. Начиная с 1996 года, когда она позаимствовала технологию капельного полива у Израиля, Xinjiang Tianye разработала ряд собственных решений и изделий в области водосберегающего полива, которые позволяют сохранить 50 проц. воды и 30 проц. удобрений, а также увеличивают урожайность на 50 проц. по сравнению с традиционными методами.

В последние годы компания активно расширяет деятельность в странах-участницах инициативы "Пояс и путь". На данный момент водосберегающие технологии этой компании используются на полях общей площадью 10 тысяч га в 17 странах, в том числе Таджикистане и Казахстане.