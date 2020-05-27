Минэнерго Узбекистана: Предложения по пересмотру ставок акцизного налога на импорт нефтепродуктов не вносились

На сегодняшний день ставки акцизного налога в Узбекистане на производимые нефтепродукты и при импорте отличаются друг от друга. Так, если производители 1 тонны бензина марки АИ-92 уплачивают 250 000,0 сум акцизного налога, то импортеры уплачивают акцизный налог по ставке 5 процентов от таможенной стоимости данной марки бензина, что расчетно составит 121 500 сум при стоимости 1 тонны импортного бензина 240 долларов США, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В рамках цен на начало года, сумма уплачиваемого акцизного налога при импорте и внутри страны в абсолютном выражении была идентичной.

В рамках проводимой Министерством финансов совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами работы по унификации ставок акцизного налога прорабатываются вопросы установления единой ставки акцизного налога при импорте и при производстве нефтепродуктов.

Вместе с тем, Министерством энергетики предложения по пересмотру ставок акцизного налога на импорт нефтепродуктов не вносились.