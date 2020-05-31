Узбекистан намерен наладить сотрудничество с Конфедерацией промышленности Италии

Представители посольства Узбекистана в Риме, хокимията Бухарской области, МИД, МИВТ и руководство Центра разработки инвестиционных проектов (ЦРИП) провели онлайн-переговоры с вице-президентом филиала Конфедерации промышленности Италии (Confindustria) в России Лукой Пикассо, президентом компании «Italmatec» Джованни Петриччоли и представителем компании «Redstar Invest» Антонио Риччи, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе встречи представлена подробная информация об экономическом потенциале Бухарской области, созданных условиях для зарубежных инвесторов. Отмечено, что по итогам 2019 года международной компанией «Boston Consulting Group» Бухарской области присвоена первая позиция по 4 критериям из 5 в рейтинге инвестиционной привлекательности среди всех регионов Узбекистана.

Состоялась презентация возможностей реализации инвестпроектов в строительной, кожевенной и сельскохозяйственной отрасли, в том числе на территории СЭЗ «Бухара Агро», информации о туристическом потенциале региона и проекте «Bukhara City», в рамках которого планируется создать ряд объектов экономического, социального и культурно-развлекательного характера.

В ходе переговоров итальянская сторона отметила хорошие перспективы и подчеркнула свою заинтересованность в развитии сотрудничества по ряду направлений, включая энергетику, строительство, сельское хозяйство, текстильную и ювелирную промышленность.

В частности, в целях стимулирования интереса деловых кругов Италии к Узбекистану представитель «Confindustria – Russia» предложил провести осенью 2020 года в Милане совместно с Ассоциацией промышленников региона Ломбардии (Assolombarda) узбекско-итальянский бизнес-форум с презентацией экономического и инвестиционного потенциала республики, а также встречами в форматах В2В и G2B.

Предложено организовать визит делегации деловых кругов Италии во главе с руководством «Confindustria» в Узбекистан для продолжения диалога с узбекской стороной, обсуждения совместных проектов с возможным подписанием соответствующих документов.

Стоит отметить, что «Confindustria» намерена открыть в ближайшее время свое представительство в Ташкенте (Confindustria – Uzbekistan). В настоящее время решаются организационные вопросы открытия офиса итальянской компании. Это, безусловно, создаст хорошую платформу для активизации контактов между деловыми кругами и предприятиями двух стран, а также привлечения итальянских инвестиций и передовых технологий в республику.

Представитель компании «Redstar Invest», в свою очередь, выразил готовность к сотрудничеству в реализации в Узбекистане проектов на основе со-инвестирования в агропродовольственном, промышленном и туристическом секторе.

По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшей проработке вопросов совместной реализации проектов по производству строительных материалов, созданию логистического торгово-развлекательного центров, а также развитию животноводства, с привлечением итальянских инвестиций и технологий.