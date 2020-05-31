Доходы Антикризисного фонда Узбекистана составили 7,44 триллиона сумов

По состоянию на 27 мая,2020, доходы Антикризисного фонда составили 7.4 триллиона сумов ($727.2 миллиона), сообщает Trend со ссылкой на Министерство Финансов Узбекистана.

Из них 7.3 триллиона сумов ($717.4 миллиона)- льготные кредиты международных финансовых институтов, 123,5 миллиарда сумов ($12.1 миллиона)– средства, выделенные из государственного бюджета.

Из полной суммы, 573 миллиарда сумов ($56.3 миллиона) было выделено из фонда Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия. В общей сложности расходы в этом секторе составили 487 миллиардов сумов ($47.8 миллиона).

Расходы на социальную сферу составили 294 миллиарда сумов ($28.8 миллиона).

Расходы на поддержку секторов экономики составили 1.4 триллиона сумов ($137.5 миллиона). Из них субсидии на 500 миллиардов ($49.1 миллиона) получили предприятия компании «Тепловые электрические станции», на 401 миллиард сумов ($39.4 миллиона) - компания «"Узбекнефтегаз». Ссуда в размере 101 миллиарда сумов ($9.9 миллиона) предоставлена «Uzbekistan Airports», в размере 406 миллиардов($39.9 миллиона) – «Uzbekistan Airways», в размере 40 миллиардов ($3.9 миллиона) - на покрытие первостепенных расходов «Первого резинотехнического завода».

На мероприятия по водоснабжению и ирригации направлено 504 миллиарда сумов ($49.5 миллиона). Из них 246 миллиардов сумов ($24.1 миллиона) выделены на строительство и реконструкцию ирригационных объектов, 57 миллиардов ($5.6 миллиона) - на строительство объекта «Иншоот» в Зафарабадском районе Джизакской области, 14 миллиардов сумов ($1.3 миллиона) переданы Министерству водного хозяйства на ирригационные мероприятия в Джизакской области.

Помимо этого, 61 миллиард сумов ($5.9 миллиона) составила ссуда «Региональное водоснабжение», 53 миллиарда сумов ($5.2 миллиона) - Госкомэкологии. Министерству жилищно-коммунального обслуживания на проведение систем водоснабжения и канализации выделено 39 миллиардов сумов ($3.8 миллиона), Фонду спасения Арала - 10 миллиардов сумов ($982,801).