В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом достигло 3662.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 1 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3662 (+39)», – говорится в сообщении.

Среди новых случаев 24 выявлено в карантинной зоне среди пассажиров чартерных рейсов, 10 случаев – среди населения в Ташкенте, 1 – в Наманганской области, 2 – в Сырдарьинской области.

В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 2837 (77%) человек. Ранее сообщалось, что 63-летняя жительница Ташкента стала очередной жертвой COVID-19, общее количество жертв – 15. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 810.