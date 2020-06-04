В Узбекистане отменяется акциз на импорт легковых автомобилей

В Узбекистане с 1 августа отменяется акциз на импорт некоторых автомобилей. Это утверждено постановлением президента 3 июня, о котором сообщили в Министерстве юстиции, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Речь идет о кодах ТН ВЭД:

8701 (тракторы);

8702 (моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек или более);

8703 (автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили).

Ожидается, что это положительно скажется на конкуренции на внутреннем рынке. Сейчас на ввоз автомобилей установлена сложная ставка акцизного налога, которая вычисляется исходя из объема двигателя. Как правило, это было несколько тысяч долларов.

Ставки таможенной пошлины, которые тоже являются сложными, остаются в силе.

В начале января представители «Узавтосаноат» сообщили, что выступают против монополии, но рискованно «открывать границы» — нужно строить заводы внутри страны.

В марте стало известно, что «Узавтосаноат» предложил снизить таможенные пошлины на иномарки. Рост конкуренции на внутреннем рынке позволит еще больше оптимизировать менеджмент UzAuto Motors, повысить конкурентоспособность компании, а также качество и доступность, отмечали тогда в компании.