Обнародованы итоги инвестдеятельности в Узбекистане за январь-апрель

В Узбекистане в период с января по апрель текущего года общий объем освоенных иностранных инвестиций составил 2,5 млрд долл., в том числе прямые иностранные инвестиции - 1,7 млрд доллара. и иностранные кредиты - 831 млн доллар, сообщает Trend со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

При этом, темп роста к аналогичному показателю 2019 года составил 1,6 раза. Доля освоенных прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций выросла до 26%.

В отчетном периоде были введены в эксплуатацию 336 проектов: 8 крупных производственных предприятий и 328 промышленных объектов регионального значения.

Лидерами по привлечению инвестиций в экономику Узбекистана стали Россия, КНР, Германия и Южная Корея, а общее число стран-инвесторов в экономику страны составило 37.

Наиболее привлекательными для инвесторов по итогам рассматриваемого периода стали электротехническая (рост – в 24 раза по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года), химическая промышленность (рост – в 13 раз), кожевенно-обувная (рост – в 2,5 раза) отрасли. Также хорошие показатели демонстрирует нефтегазовая (рост – в 2,3 раза) промышленность и производство строительных материалов (рост – в 1,6 раза).

При этом укрепилась тенденция роста потоков прямых иностранных инвестиций и кредитов в проекты регионального значения, суммарная стоимость которых в отчётном периоде составила 958 млн долл., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Высокая динамика роста в разрезе регионов наблюдается в Джизакской (в 13 раз), Наманганской (в 9,4 раза) и Сурхандарьинской (в 4,2 раза) областях.

Согласно Инвестиционной программе, утвержденной постановлением президента Республики Узбекистан от 9 января 2020 года № ПП-4563, в 2020 году за счет всех источников финансирования, освоение инвестиций в основной капитал прогнозируется в объеме 233,2 трлн сумов, из них прямых иностранных – 7,1 млрд долл., иностранных инвестиций и кредитов под государственную гарантию – 2,7 млрд долл.

В частности, в 2020 году предусматривается сдача в эксплуатацию более 2 тыс. объектов социального, инфраструктурного и производственного назначения: 206 новых крупных производственных мощностей, 240 производственных объектов регионального значения, 1,6 тыс. социальных и инфраструктурных объектов.