В Узбекистане выдана первая лицензия на оптовую торговлю алкоголем

3 июня Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при Министерстве финансов Узбекистана выдала первую лицензию на оптовую торговлю алкогольной продукцией. Как передает Trend со ссылкой на spot.uz, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Первой компанией, получившей лицензию после отмены государственной монополии, стала ООО «Ellikqal'a savdo» из Республики Каракалпакстан. Она подала пакет 28 мая, так что весь процесс занял не более недели.

Монополия в этой сфере была отменена в начале 2019 года, когда президент подписал документ о либерализации отрасли — теперь юридические могут получить лицензию на оптовую торговлю алкоголем, но для этого надо отвечать нескольким требованиям:

наличие собственного или арендуемого помещения площадью не менее 500 квадратных метров;

использование информационной системы учета объема производства и оборота пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции;

использование электронных счетов-фактур, интегрированных в информационную систему Государственного налогового комитета;

сформированный уставный фонд предприятия на сумму не менее 10 000 кратного размера базовой расчетной величины;

и другое.

Ранее Spot писал, что государство выходит из алкогольной, ликероводочной и винодельческой отраслей, оставляя за собой лишь функции регулятора — закончилась также и 22-летняя государственная монополия на производство алкоголя.