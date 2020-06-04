ЕБРР и Corporate Solutions помогут Узбекистану перейти на низкоуглеродную энергетику

Министерство энергетики Узбекистана разрабатывает Национальную стратегию низкоуглеродного развития совместно с международными экспертами. Как передает Trend со ссылкой на forbes.uz, об этом сообщает информационная служба ведомства.

Документ будет отражать пути перехода на производство электроэнергии с низким выбросом парниковых газов, негативно влияющих на окружающую среду.

В начале мая в стране была принята «Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020–2030 годы», которая разрабатывалась с участием Азиатского банка развития и Всемирного банка. Концепция предусматривает модернизацию существующих электростанций, создание новых видов электрогенерации за счет возобновляемых источников энергии и АЭС. Эти меры позволят снизить к 2030 году выбросы парниковых газов на 10% в сравнении с показателем 2010 года.

На основе этого документа разрабатывается Национальная стратегия низкоуглеродной энергетики Узбекистана, в подготовке которой участвуют эксперты Европейского банка реконструкции и развития. Стратегия необходима для решения проблемы энергобеспечения страны с одной стороны и сокращения негативного влияния на окружающую среду с другой.

«Стратегия по переходу к низкоуглеродной энергетике разрабатывается с помощью метода моделирования энергетической системы страны и возможных сценариев развития на перспективу. Этим будет заниматься международная консалтинговая компания Corporate Solutions. Параллельно мы изучаем опыт Германии, Японии, Испании. Но необходимо понимать, что имеющийся зарубежный опыт необходимо адаптировать для применения в условиях Узбекистана. Для нашей страны будет выбран индивидуальный план развития с максимальным применением лучшего международного опыта. Переход на низкоуглеродную энергетику даст возможность обеспечить страну электроэнергией при устойчиво высоких темпах роста и одновременном повышении качества жизни населения», — отмечает министр энергетики Алишер Султанов.

Существующая десятилетия система энергопроизводства в стране физически и технологически устарела, ее эффективность не отвечает современным требованиям, признали в Минэнерго. Во многом это связано с тем, что система почти полностью зависима от природного газа и ограниченных гидроэнергетических ресурсов.