В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3965.

Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 5 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3965 (+26)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 случаев выявлено в карантинной зоне, по 5 случаев – в Самаркандской и Навоийской областях, 2 – в Сырдарьинской области, по 1 случаю – в Ташкенте и столичной области.

В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 3087 человек. Общее количество жертв – 15. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 862.