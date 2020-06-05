В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3965
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 3965.
Об этом в ежедневном отчете сообщает минздрав, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 5 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3965 (+26)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 случаев выявлено в карантинной зоне, по 5 случаев – в Самаркандской и Навоийской областях, 2 – в Сырдарьинской области, по 1 случаю – в Ташкенте и столичной области.
В стране от коронавирусной инфекции выздоровели 3087 человек. Общее количество жертв – 15. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 862.
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