ФАО и ГЭФ реализуют проект по развитию в Узбекистане

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) принял решение о совместном финансировании усилий ФАО в Узбекистане, направленных на переориентацию продовольственных систем и землепользования в пользу устойчивого развития и на поддержку восстановления земель, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ФАО.

В частности, предусматривается совершенствование производства пшеницы и ее производственно-сбытовой цепочки с учетом того, что страна является шестым по величине потребителем пшеницы в мире и что аппетит продолжает расти.

В ходе онлайн совещания Совет ГЭФ принял решение покрыть расходы в размере 6,75 млн долл. США из общего бюджета в 71,23 млн долл. США в рамках глобальной «"Программы воздействия на продовольственные системы, землепользование и восстановление». Остальная часть будет покрываться за счет средств ФАО и партнеров в странах.

В результате проекта ожидается, что к 2024 году биологическое разнообразие будет обогащено во всех секторах и ландшафтах Узбекистана: будут усовершенствованы продовольственные системы, землепользование и восстановление, а управление ими будет более эффективным; и устойчивое землепользование будет преобладать в интересах агроэкосистем.

«Защита качества и количества грунтовых вод, испытывающих в настоящее время сильное давление, и других ценных элементов экосистемы принесет пользу не только окружающей среде, но и фермерам - производителям пшеницы и их семьям», - сказал Алишер Шукуров, заместитель Представителя ФАО в Узбекистане. «Поскольку в сельском хозяйстве занято почти 60 процентов сельского населения, этот проект может улучшить жизнь многих».

В связи с изложенным, проект будет способствовать совершенствованию национальной правовой, нормативной и институциональной базы, а также принятию стимулов для использования комплексного управления землепользованием и климатически оптимизированных методов производства пшеницы.

Создание демонстрационной площади в 350 тыс. га на орошаемых и богарных продуктивных ландшафтах должно привести к практическому применению устойчивых принципов, позволяющих получить непосредственный опыт экологически безопасного производства продовольствия.

Стремительное расширение производства пшеницы (увеличение объема почти в шесть раз за последние тридцать лет) не только повлекло за собой экологические издержки, но и выявило пробелы в производственно-сбытовой цепочке пшеницы.

Приорит«етной задачей правительства Узбекистана стала реструктуризация производственно-сбытовых цепочек пшеницы таким образом, при котором на смену государственным целям производства и закупочным ценам приходят государственные запасы зерна и укрепляется роль частного сектора путем обеспечения связи производителей с рынками», - сказал Азиз Нурбеков, специалист ФАО по управлению рисками, связанными с засухой.

Цель проекта заключается в том, чтобы стимулировать широкомасштабное внедрение эффективных технологий землепользования и природоохранных подходов, а также поощрять создание экологически чистых производственно-сбытовых цепочек для реализации перехода от деградации экосистем к устойчивому управлению с получением многочисленных преимуществ.

«Сельскохозяйственный сектор Узбекистана претерпевает серьезные преобразования, в рамках которых осуществляются крупные инвестиции в создание производственно-сбытовых цепочек пшеницы. Правительство стремится осуществить эти преобразования устойчивым, инклюзивным и ответственным образом с целью обеспечения защиты окружающей среды и улучшения источников средств к существованию, а также обеспечения долгосрочной устойчивости производственных систем», - добавил Нурбеков.

ФАО была выбрана для оказания помощи Узбекистану в этом начинании в результате открытого, конкурентного и прозрачного процесса, последовавшего за объявлением ГЭФ конкурса на подачу предложений, проведенного им среди 18 сотрудничающих с ним агентств.