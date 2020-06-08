Китайский город Чунцин установил дружественные отношения с Ташкентской областью

Китайский город Чунцин официально установил дружественные отношения с Ташкентской областью. Решение по этому вопросу было принято в пятницу на 18-й сессии Постоянного комитета Собрания народных представителей города Чунцина. Как передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным информагентства «Синьхуа», Чунцин – город центрального подчинения на юго-западе Китая официально установил дружественные отношения с Ташкентской областью Узбекистана.

Агентство ссылается на слова начальника Канцелярии по иностранным делам народного правительства города Чунцина Чжана Юнъу о том, что установление дружественных отношений между Чунцином и Ташкентской областью будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и обменов обеих сторон в экономической, торговой, культурной и других областях, расширению «круга друзей» международных обменов Чунцина и строительству моста дружбы в рамках «Пояса и пути».

В последние годы контакты и обмены между Чунцином и Узбекистаном продолжали углубляться. Посол Узбекистана в Китае и другие высокопоставленные чиновники Узбекистана неоднократно посещали Чунцин и вели переговоры о сотрудничестве в торговле, инвестициях, городском строительстве и других сферах, они достигли серии консенсусов о сотрудничестве с Чунцином.

В сентябре 2019 года представители правительства Чунцина также были в Узбекистане с визитом для продвижения сотрудничества между двумя странами в области сельского хозяйства, производственных мощностей и инвестиций.

В 2019 году общий объем импорта и экспорта между Чунцином и Узбекистаном составил примерно 226 млн. юаней (31,9 миллиона долларов США), увеличившись на 215,4 процента в годовом исчислении, сообщил Чжан Юнъу.

Планируется, что правительство Узбекистана и местные предприятия в Чунцине также создадут кластер шелковой промышленности в Ташкентской области.

Как подчеркивает агентство «Синьхуа», в ноябре 1998 года Чунцин и Ташкентская область подписали соглашение об установлении отношений дружбы и сотрудничества.