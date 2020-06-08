Первый табачный кластер планируется создать в Самаркандской области

В Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана планируют создать табачный кластер, следует из проекта постановления Кабинета Министров, разработанного «Узбекозиковкатхолдинг», передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Ожидается, что это поможет уменьшить импорт табачной продукции, усилить процессы локализации, улучшить выращивание сортов табака «Басма» и «Вирджиния», внедрить передовые технологии по выращиванию и переработке табачного сырья.

В планах — создать табачный кластер на базе Ургутского филиала совместного предприятия British American Tobacco Uzbekistan («УЗБАТ А.О.») при участии других дехканских и фермерских хозяйств.

В задачи кластера хотят включить покупку сырья, хранение, переработку, выпуск готовой продукции, реализацию ее на внутренних и внешних рынках посредством современных инновационных технологий.

Для производства табачной продукции планируют выделить сельскохозяйственные земли на основе договора контрактации в размере до 50% от общей площади сельхозугодий.

Если проект будет одобрен, то работа в кластере будет вестись на следующих условиях:

откроют отдельный депозитный счет до востребования вкладчика для оплаты труда работникам.

На основе подписанного договора контрактации заработная плата будет начисляться напрямую на этот депозитный счет.

Хозяйство будет использовать средства счета только для выплаты заработной платы работникам, привлечённым к работам на табачном кластере. Запрещается выплата долгов и оплата иных целей хозяйства с этого счета.

Средства, предоставляемые табачным кластерам хозяйствам, должны будут расходоваться в первую очередь на покупку минеральных удобрений, агрохимических средств, горюче-смазочных материалов, услуги механизации.

Будет создана система оценки прибыльности, открытая система статистики на основе современных информационных технологий.

Ранее Spot писал, что АО СП «УЗБАТ А.О.» попало в список доминирующих на рынке компаний Узбекистана.