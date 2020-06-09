Masdar построит в Узбекистане одну из самых больших ветряных электростанций в мире

Одна из ведущих международных компаний по развитию возобновляемых источников энергии – Masdar (ОАЭ) построит в Навоийской области одну из самых больших ветряных электростанций в мире мощностью 500 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Церемония подписания инвестиционного соглашения между эмиратской компанией и МИВТ состоялась 8 июня, согласно которому компания Masdar обеспечит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию ветряной электростанции.

Это уже второй крупный проект, реализуемый данной компанией в Республике Узбекистан – в октябре прошлого года Masdar выиграла тендерные торги на строительство в Навоийской области солнечной электростанции мощностью 100 МВт на основе государственно-частного партнерства. Соответствующие соглашения по реализации данного проекта были подписаны в январе 2020 года.

Прямые иностранные инвестиции в проект составят более 600 млн долларов. Также будет создано 1 300 новых рабочих мест, как на этапе строительства, так и во время ее последующей эксплуатации.

Ветряная электростанция позволит диверсифицировать и укрепить энергетический баланс республики за счет выработки доступной и дешевой электроэнергии в объеме 1,9 гВт.ч. в год, что эквивалентно потреблению более 500 000 домохозяйств, добавили в пресс-службе.

«Внедрение современных технологий возобновляемых источников энергии также будет способствовать сокращению объемов используемого для генерации электроэнергии природного газа (до 175 млн куб. м. в год) с перенаправлением их на другие нужды, а также - что немаловажно - существенному снижению выбросов в атмосферу углекислого газа (на 1,1 млн тн в год)», – отмечается в сообщении.

Строительные работы запланировано начать до конца текущего года с вводом в эксплуатацию первой очереди генерирующих мощностей (до 250 МВт) в середине 2022 года и всех мощностей - до конца 2023 года.