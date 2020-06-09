Хорезмская область рассматривает возможность применения испанских сельскохозяйственных технологий

Представители хокимията Хазараспского района Хорезмской области, Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли и посольства Узбекистана в Мадриде провели онлайн-переговоры с руководством испанской Ассоциации производителей оборудования «SERCOBE», сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность реализации проекта «Создание сельскохозяйственного кластера по испанским технологиям» на территории в 100 гектаров в Хазараспском районе Хорезмской области.

Глава департамента по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы и СНГ «SERCOBE» Эктор Родригес отметил, что данный проект с точки зрения внедрения современных технологий и ноу-хау является весьма актуальным на сегодняшний день.

Подчеркивалось, что по объемам производства плодоовощной продукции Испания занимает 2-е место среди стран ЕС и 6-е среди всех стран мира. С учетом схожести климатических условий Узбекистана и Испании изучение опыта и технологий этой страны представляются весьма полезными, а их внедрение позволит достичь высоких результатов в агропромышленных кластерах, ориентированных на внешние рынки.

Ассоциация «SERCOBE» объединяет более 400 предприятий и промышленных групп, является членом различных консультативных органов, а также национальных и европейских деловых организаций.