ERIELL Group совместно с АО «Узбекнефтегаз» ввела в промышленную эксплуатацию самый крупный газопровод-коллектор

Международная нефтесервисная компания ERIELL Group совместно со структурными подразделениями АО «Узбекнефтегаз» ввела в промышленную эксплуатацию самый крупный газопровод-коллектор в рамках реализации «Программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы», передает Trend со ссылкой на podrobno.uz.

Строительно-монтажные работы газопровода от УППГ-2 (Установка предварительной подготовки газа) Самантепе до УППГ-1 Самантепе длились 85 дней. Для его строительства было поставлено 9,5 тыс. тонн трубной продукции.

В рамках реализации данной программы, газопровод-коллектор от УППГ-2 Самантепе до УППГ-1 Самантепе является самым крупным. Его общая протяженность составляет 33 км, а диаметр трубы 1020х11 мм.

Согласно геолого-техническим мероприятиям по выполнению прогнозных показателей добычи газа, мощность построенного газопровода рассчитана на суточное увеличение добычи углеводородного сырья на 1,2 млн. куб. метров в сутки.

Кроме того, ERIELL Group продолжает выполнять взятые на себя обязательства и осуществила ввод в промышленную эксплуатацию шесть новых скважин в Кашкадарьинской, Бухарской и Андижанской областях, а также в Республике Каракалпакстан.

В частности, в Кашкадарьинской области в промышленную эксплуатацию ввели газовую скважину №331 на месторождении «Шуртан» и скважину №204 на месторождении «Алан». Также, осуществлен ввод газовой скважины №81 месторождения "Даяхатын" в Бухарской области и нефтяной скважины №14 месторождения "Учтепа" в Андижанской области.

В Республике Каракалпакстан в промышленную эксплуатацию ввели две газовые скважины №50 и №89 месторождения "Шимолий Бердах" Устюртского газодобывающего управления.

Выполнено строительство газопроводов-шлейфов общей протяженностью 8 942 м и диаметром 89-114 мм.

Напомним, что компания предпринимает все необходимые меры для защиты своего персонала от распространения коронавирусной инфекции, что позволяет организовать качественную и безопасную работу сотрудников.