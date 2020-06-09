За время пандемии свыше 63 тыс. узбекистанцев вернулись на родину

За время пандемии коронавируса свыше 63 тыс. узбекистанцев возвратились на родину. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщили в МИД Узбекистана.

«Благодаря бесперебойной межведомственной работе в период с 16 марта по 7 июня текущего года организованы 108 чартерных авиарейсов для возвращения в Узбекистан 16031 тыс. сограждан (из России 10758, Турции – 1920, ОАЭ – 1387)», – отмечается в сообщении.

Кроме того, оказано содействие возвращению 40633 сограждан домой путем пересечения узбекско-казахстанской границы, 4882 – узбекско-кыргызской границы, 592 – узбекско-таджикской границы. 18 и 19 мая 1206 граждан Узбекистана, скопившихся на российско-казахстанской межгосударственной границе (КПП «Маштаково»), вывезены наземным путём через территорию Казахстана на родину.

Совместно с компетентными органами зарубежных стран прорабатываются вопросы продления сроков виз, предоставляются юридические и консульские услуги, особо нуждающимся гражданам оказывается содействие в обеспечении временным жильем, питанием, лекарствами и предметами личной гигиены и др.