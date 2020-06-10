За ночь в Узбекистане выявлено 27 новых случаев коронавируса
За ночь в Узбекистане выявлено 27 новых случаев коронавируса, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 10 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4547 (+27)», - говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что в 21 случае вирус обнаружили в карантинном центре. Еще шесть случаев зафиксировано среди населения (по одному в Ташкенте и Кашкадарьинской области, 4 – в Ташкентской области).
В стране от коронавируса выздоровели 3459 человек, скончались - 18. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 1070.
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