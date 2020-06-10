Разработанный узбекскими учеными препарат "Рутан" передан Министерству здравоохранения

9 июня текущего года при содействии Министерства инновационного развития передано Министерству здравоохранения Республики Узбекистан 19 500 лекарственных препаратов «Рутан», произведенных в технопарке “China–Uzbekistan Medicine Technical Park”, передает Trend со ссылкой на министерство инновационного развития Узбекистана.

На мероприятии приняли участие заместитель министра инновационного развития Олимжон Туйчиев, директор Института биоорганической химии, академик Шавкат Салихов, заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Бахром Алматов, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев, заведующий Китайско-узбекской совместной лаборатории Института биоорганической химии, научный советник технопарка “China–Uzbekistan Medicine Technical Park”.

Оригинальный препарат против гриппа «Рутан», разработанный Институтом биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан, был протестирован китайскими учеными, в результате чего было продемонстрировано снижение воздействия коронавируса SARS CoV-2 на 78,3%.

Так, препарат «Рутан» произведен в Узбекско-Китайском медицинском технопарке как готовый препарат, соответствующий требованиям GMP. 11 000 упаковок препарата Рутан были отправлены в Иран в качестве гуманитарной помощи против коронавируса и успешно прошли лабораторные испытания.

В Узбекско-Китайский медицинский технопарк, созданный в сотрудничестве с Министерством инновационного развития, было инвестировано 20 миллионов долларов и создано 300 рабочих мест. Уникальность данного центра заключается в том, что в нем используются как терапевтические методы восточной медицины, проверенные веками, так и передовые результаты западной медицины.

Сегодня в технопарке действует фармацевтический завод, который выпускает 8 видов лекарственных препаратов (таблетки, капсулы, жидкости и т.д.). Завод полностью соответствует самым высоким международным стандартам и требованиям GMP.

GMP (Good Manufacturing Practic, Надлежащая производственная практика) — система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов. Суть GMP — обеспечение производства лекарственного препарата в соответствии с требованиями, установленными при разработке этого препарата и в соответствии с требованиями органа, регистрирующего данный препарат.