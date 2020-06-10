Текстильная продукция Узбекистана экспортируется на рынок Кувейта

9 июня с.г. впервые был осуществлен целенаправленный экспорт узбекской текстильной продукции – 2 млн. 200 тысячи медицинских масок на сумму 450 тысячи долларов из Узбекистана в Кувейт, сообщает Trend со ссылкой на uzts.uz.

Экспорт был осуществлен в результате активного сотрудничества посольства Республики Узбекистан в Государстве Кувейт и Ассоциацией «Узтекстильпром». Медицинские изделия были доставлены в Эль-Кувейт на специальном грузовом самолёте из аэропорта СЭЗ Навои.

Экспорт первой партии медицинских масок был реализован в рамках подписанного в конце мая этого года контракта на сумму 10 млн. долларов между кувейтской компанией «Fursan Al Khaleej» и ООО «Енгилсаноатсавдо» при Ассоциации «Узтекстильпром».

Эти медицинские маски были импортированы по заказу министерства внутренних дел Кувейта. Часть масок будет передана министерству здравоохранения этой страны.

Президент компании «Fursan Al Khaleej» Жохид аль-Атаиш подчеркнул, экспорт медицинских изделий был осуществлен по инициативе и активной поддержке посольства Узбекистана в Кувейте. «Прежде чем принять решение об организации импорта, мы тщательно изучали продукции различных стран, в т.ч. Китая. В результате наших исследований мы остановили свой выбор на узбекской продукции, которая, прежде всего, нас устраивала своим качеством. Мы также высоко оцениваем налаженную работу наших узбекских партнеров в Ассоциации «Узтекстильпром» и ООО «Енгилсаноатсавдо», которые в короткие сроки организовали производство продукции и ее доставку до Эль-Кувейта.

В настоящее время мы приступили к формированию очередного заказа на медицинские принадлежности – маски, комбинезоны, перчатки и другие защитные средства из Узбекистана. Очень надеюсь, что при поддержке посольства Узбекистана и эффективном сотрудничестве с узбекскими поставщиками, мы можем в самое ближайшее время осуществлять импорт большой партии текстильных изделий».

Президент компании «Perfect Dental Care» Ваил аль-Атаиш отметил, что в нынешней сложной эпидемиологической ситуации в мире все больше растет спрос на медицинские принадлежности. В этом плане, очень важным является решение руководства Узбекистана об увеличении производства качественных экспортоориентированных медицинских изделий в республике. Положительную оценку также заслуживает тот факт, что узбекское правительство, своевременно и правильно оценивая ситуацию на международном рынке, принимает все необходимые меры по созданию благоприятных условий и преференций для компаний экспортеров для реализации их продукций. Импорт медицинских масок из Узбекистана был наш первый опыт сотрудничества с узбекскими партнерами и мы готовы к дальнейшему тесному взаимодействию.

Посол Узбекистана в Кувейте Бахромжон Аълоев подчеркнул, что впервые в истории узбекско-кувейтских отношений был осуществлен целенаправленный экспорт узбекских продукции в значительном объеме. «Экспорт текстильных изделий был осуществлен благодаря тесному сотрудничеству с Ассоциацией «Узтекстильпром».

В настоящее время наша дипмиссия ведет системную работу по выполнению поставленных Руководством республики задач по увеличению экспорта узбекских продукций на международный рынок.

В настоящее время мы активно работаем над расширением номенклатуры импорта в Кувейт узбекских текстильных, продовольственных и сельскохозяйственных продукций, а также изучаем потребности Катара, Бахрейна и Ирака, которые являются перспективными рынками для сбыта узбекских продукций. В этих целях при поддержке посольства установлены прямые контакты между компаниями импортерами из этих стран и узбекскими производителями и импортерами.