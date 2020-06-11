В Узбекистане за ночь выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом
В Узбекистане по состоянию на 11 июня на 10:00 число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 72 и достигло 4695. Как передает Trend, об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.
"Двадцать новых случаев были выявлены среди лиц в карантинном центре, 18 – в Навоийской области, по 3 - среди населения в Ташкентской и Наманганской областях. Еще 28 случаев выявлено у сотрудников иностранного предприятия в Мубарекском районе Кашкадарьинской области", – отметили в министерстве.
Кроме того, сегодня в Узбекистане скончался 19-й пациент с коронавирусом. Это был уроженец Самарканда, вернувшийся чартером из Санкт-Петербурга.
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