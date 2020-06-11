Узбекистан наладит производство дронов

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Узбекистана разработал проект постановления правительства «О мерах по дальнейшему повышению эффективности беспилотных летательных аппаратов» и вынес его на обсуждение на портале СОВАЗ, сообщает Trend со ссылкой на repost.uz.

В документе говорится, на базе Государственного унитарного предприятия «Центр геоинновации» будет сформирована технологическая линия по сборке беспилотных летательных аппаратов.

Комитету будет поручено проводить обслуживание существующих беспилотных летательных аппаратов на экспериментальной площадке ГУП «Центр геоинновации» в течение месяца, а также запустить их сборку к сентябрю этого года и локализовать производство в период с 2020 по 2022 годы.‌‌

Также совместно с Министерством строительства и Министерством юстиции в течение одного месяца будет поручено разработать и утвердить нормативный правовой акт, предусматривающий использование, хранение и перевозку беспилотных летательных аппаратов.

Документ предусматривает, что в 2022 году будут приняты меры для полной локализации компонентов беспилотных летательных аппаратов (кроме электронных, навигационных и оптических устройств).

Компоненты и запчасти, ввозимые Центром геоинновации для производства беспилотных летательных аппаратов, освобождаются от уплаты таможенных пошлин (кроме госпошлин).

Также Центр сможет закупать комплектующие и запчасти напрямую у производителя без проведения тендеров, путем отбора лучших предложений. Ещё Центр получит право продавать готовую продукцию на основе заказов компетентных госорганов и экспортировать её.

Импорт комплектующих и запчастей для беспилотных летательных аппаратов, а также сырья и материалов для развития производства будет освобожден от уплаты таможенных платежей (кроме госпошлин).

Разработкой программного обеспечение займутся Дирекция программных продуктов и IT-парк. Министерству информационных технологий и связи поручено обеспечить, чтобы дроны выпускались в соответствии с международным стандартам.

Комитет по земельным ресурсам и организациям и входящие в его структуру организации получат бесплатное разрешение и сертификат на использование дронов, для мониторинга сельскохозяйственных земель также для практики полетов на высоте до 150 метров (за исключением применения беспилотных летательных аппаратов в других отраслях).