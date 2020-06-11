Иностранные авиакомпании выразили готовность возобновить авиасообщение с Узбекистаном

Представители более 20 иностранных авиакомпаний, включая Turkish Airlines, Fly Dubai, Korean Air, Asiana, Air Astana, «Аэрофлот», «Сибирь», а также Uzavia, выразили готовность возобновить международное авиационное сообщение. Об этом говорилось в ходе онлайн-конференции, сообщила пресс-службе Uzbekistan Airports, передает Trend со ссылкой на repost.uz.

Переговоры были направлены на возобновление рейсов и эффективную эксплуатацию воздушных судов иностранных авиакомпаний в случае повторного возникновения пандемии и ее последствий.

Конечно, аэропорты Узбекистана заинтересованы в восстановлении международных связей и сотрудничества в области авиаперевозок, качественного обслуживания пассажиров. Это, в свою очередь, приведет к развитию туризма и экспорта между странами, а также увеличению инвестиционных потоков, - сказал председатель правления Uzbekistan Airports Равшан Исмаилов.

Зарубежные партнеры выразили готовность возобновить полеты в Узбекистан и высказали свои предложения. Также, Агентство «Узавиация» и АО Uzbekistan Airports высказали свое мнение относительно реализации планов на будущее и укрепления сотрудничества с соблюдением всех требований в случае пандемии.

Ранее в Узбекистане начали готовить предложение по возобновлению международных авиарейсов. Совместно с Министерством транспорта будет подготовлено предложение о постепенном возобновлении международных авиарейсов, учитывая эпидемиологическую ситуацию в странах.