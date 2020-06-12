Конгресс США инициирует снятие поправки «Джексона-Вэника» в отношении Узбекистана
Конгрессом США будет инициировано принятие Палатой представителей резолюции об отмене в отношении Узбекистана действия поправки «Джексона-Вэника», сообщает Trend со ссылкой на УзА.
Данный вопрос обсуждался во время онлайн-брифинга законодателей двух стран. От узбекской стороны участвовал первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев, а также другие члены Сената и депутаты Законодательной палаты.
Также ожидается расширение состава «Кокуса по Узбекистану» в Конгрессе и проработка вопроса принятия Конгрессом специальной резолюции в поддержку независимости и дальнейшего развития стратегического партнерства между Узбекистаном и США.
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