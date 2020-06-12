Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 4800.

Об этом сообщили в пресс-службе минздрава, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

«По состоянию на 12 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4819 (+78)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 66 новых случаев выявлено в карантинном центре, по 5 – в Бухарской и Сырдарьинской областях, 2 – в Самаркандской области.

В стране от коронавируса выздоровели 3637 человек, скончались - 19. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 1163.