Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 4800
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 4800.
Об этом сообщили в пресс-службе минздрава, передает Trend со ссылкой на kun.uz.
«По состоянию на 12 июня 2020 года 10:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4819 (+78)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 66 новых случаев выявлено в карантинном центре, по 5 – в Бухарской и Сырдарьинской областях, 2 – в Самаркандской области.
В стране от коронавируса выздоровели 3637 человек, скончались - 19. Таким образом, количество активных случаев заражения составляет 1163.
Лента новостей
Меры борьбы с коронавирусом сильно отразились на международных автомобильных грузоперевозках - TRACECA
Число пассажиров ж/д Азербайджана сократилось на более чем 4 400 человек за 2 дня ужесточенного карантина
Народный артист Сардар Фараджев: Диспенсеры с дезинфицирующим средством для рук в автобусах – хорошая идея
Оливер Вархейм: Если Грузия хочет быстрее выполнить соглашение о свободной торговле, мы к этому готовы
Президенту пишут: Работа, проводимая Вами во имя развития Азербайджана, с благодарностью воспринимается нашим народом