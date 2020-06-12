У границ Узбекистана с Кыргызстаном и Туркменистаном планируются создать две свободные экономические зоны

В Узбекистане в приграничном с Туркменистаном Кунградском районе Республики Каракалпакстан предлагается создать СЭЗ «Кунград», а в приграничном с Кыргызстаном Ходжаабадском районе Андижанской области — СЭЗ «Дустлик». Об этом говорится в проекте указа президента, разработанном Министерством инвестиций и внешней торговли, передает Trend со ссылкой на spot.uz.

Задачами новых СЭЗ станут:

создание условий для торговли товарами (услугами),

развитие современного формата международной и региональной оптовой торговли,

развитие полного спектра логистики на приграничных территориях,

улучшение межрегиональной кооперации посредством организации выставок,

улучшение благосостояния народа и создание новых рабочих мест,

создание транспортной, медицинской, развлекательной, страховой, гостиничной и ресторанной, торговой инфраструктуры.

Срок деятельности зон запланирован на 30 лет с возможностью его продления. Участников хотят освободить от налога на имущество, земельного налога, а также налога на использование водными ресурсами. Микрофирмы и малые предприятия — от единого налога.

Платежи и денежные переводы в этих зонах планируются на основе свободной конвертации.

Ранее Spot писал, что СЭЗ «Навои» станет первой территорией Узбекистана с английским правом.