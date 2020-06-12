В Узбекистане увеличилось число строительных предприятий

На 1 июня 2020 года в Узбекистане количество действующих в строительном секторе предприятий достигло 38,3 тыс единиц, что на 20,4 процента больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на nuz.uz, это следует из отчета Госкомстата страны.

Наибольшее число предприятий, функционирующих в строительном секторе страны, приходиться на микрофирмы – 35,3 тыс единиц (рост на 20,9 процента), общества с ограниченной ответственностью – 28,5 тыс единиц (рост на 25,8 процента), частные предприятия – 7,8 тыс единиц (рост на 5,4 процента).

На долю малых предприятий, действующих строительной индустрии республики, пришлось 2,7 тыс единиц (рост на 12,5 процента), предприятия с участием иностранного капитала – 0,8 тыс единиц (рост на 33,3 процента), семейные предприятия – 0,4 тыс единиц (рост в 2 раза).