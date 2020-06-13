Число зараженных коронавирусом в Узбекистане перевалило за 4900

По состоянию на 13 июня 10:00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 32 и составляет 4901. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщает Минздрав.

Hовыe случаи заболевания были зафиксированы среди граждан в карантинных учреждениях, десять – прибыли из-за рубежа, 22 - контактировали с больными.

Отмечено, что на данный момент в целом в стране выздоровели 3758 граждан.

Ранее Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков отметил формирование общественного иммунитета к COVID-19.

А с 11 июня город Чирчик Ташкентской области был переведен в «красную» зону эпидемиологической безопасности.