Число зараженных коронавирусом в Узбекистане перевалило за 4900
По состоянию на 13 июня 10:00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 32 и составляет 4901. Как передает Trend со ссылкой на repost.uz, об этом сообщает Минздрав.
Hовыe случаи заболевания были зафиксированы среди граждан в карантинных учреждениях, десять – прибыли из-за рубежа, 22 - контактировали с больными.
Отмечено, что на данный момент в целом в стране выздоровели 3758 граждан.
Ранее Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков отметил формирование общественного иммунитета к COVID-19.
А с 11 июня город Чирчик Ташкентской области был переведен в «красную» зону эпидемиологической безопасности.
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