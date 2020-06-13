Узбекистан наращивает экспорт в США и Канаду в условиях пандемии

Посольством Узбекистана в США и Канаде осуществляется адресная работа по поддержке отечественных экспортеров в продвижении их продукции в этих странах, налаживанию контактов с импортерами, обеспечению подписания контрактов, а также своевременной организации поставки товаров, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Необходимо отметить, что по итогам 2019 года товарооборот Узбекистана с США составил 596,2 млн. долларов, продемонстрировав рост по сравнению с предыдущим годом на 43 процента. Экспорт узбекской продукции на канадский рынок вырос в 2,7 раза, составив 1,1 млн. долларов при совокупном товарообороте в 10 миллионов. Номенклатуру экспорта в США и Канаду в основном составляет плодоовощная, текстильная, машиностроительная, топливно-энергетическая и химическая продукция, а также цветные металлы.

В результате предпринятых правительством Узбекистана конкретных практических мер по поддержке экспортеров с учетом текущей неопределенности в мировой торговле, вызванной пандемией COVID-19, только за период январь-май 2020 года объем поставок узбекских товаров в Канаду увеличился в более чем десять раз и достиг исторической отметки в размере $23,6 миллиона. С начала этого года экспорт продукции отечественных предпринимателей в США составил $2,64 миллиона, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С начала года дипломатической миссией Узбекистана в США оказана поддержка 4 отечественным компаниям в реализации экспортных контрактов на сумму 5,8 миллиона долларов по поставке преимущественно товаров национального легпрома. Кроме того, проработано подписание 3 новых экспортных контрактов на сумму более 6 миллионов долларов.

Отечественные экспортеры адаптируются к новым потребностям рынка. Так, при содействии диппредставительства Узбекистана в США подписано экспортное соглашение между узбекской компанией «Medprotect Technology» и американским партнером «Sky Group», в рамках которого впервые осуществляется поставка востребованных в США лицевых масок на сумму 5 миллионов долларов. В настоящее время первая партия продукции в объеме около 60 тысяч единиц масок уже доставлена в США, и ожидается отгрузка второй партии в 500 тысяч штук.

В настоящее время также реализуются экспортные контракты по поставке сухофруктов и овощей на сумму 1 миллион долларов. В ближайшее время на американский рынок планируется доставка первой партии узбекской черешни и винограда.

Несмотря на географическую отдаленность, имеется огромный потенциал в значительном увеличении объемов экспорта узбекской продукции на американском и канадском рынках, отмечают бизнес-круги. В этих целях предпринимаются меры по сохранению применения в отношении Узбекистана режима беспошлинной торговли с США.