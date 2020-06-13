В Узбекистане впервые появится трехлетний бакалавриат

В Узбекистане с 2020/2021 учебного года для спортивных направлений бакалавриата вводится трехлетняя программа обучения. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, об этом сообщает министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Согласно постановлению президента Узбекистана, срок обучения по программе бакалавриата «Спортивная деятельность (все виды)» установлен на три года. Такое решение принято для оптимизации процесса подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области.

В 2018 году министерство впервые сообщило, что изучает возможность пересмотра длительности обучения по отдельным направлениям бакалавриата и магистратуры в сторону сокращения некоторых учебных программ в соответствии с целями обучения и с учетом специфики конкретного направления.

В процессе анализа было выявлено, что в учебных планах по отдельным направлениям имеются дисциплины, которые на сегодняшний день не востребованы в практической деятельности для тех или иных специальностей (к примеру, дисциплина «Математические методы и модели» в учебном плане специальности социально-гуманитарной направленности или дисциплины «Экология и охрана окружающей среды», «Педагогика» в учебном плане технико-математической специальности и т.д.)

Также имеются дисциплины, которые содержательно дублируются дисциплинами, обучаемыми на предыдущих этапах – общесреднем и средне- специальном, профессиональном образовании. По некоторым дисциплинам (таким как, математика, психология, экономическая теория, физическая культура) отведенные в учебных планах часы необоснованно увеличены без учета потребностей тех или иных специальностей. Помимо этого, выявлено, что содержание отдельных специальных дисциплин недостаточно ориентировано на потребности практики и требует модернизации с учетом современных требований.