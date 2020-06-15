Карантин в Узбекистане продлен до 1 августа 2020 года. Решением Республиканской спецкомиссии по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса также разрешены пассажирские железнодорожные и международные воздушные сообщения, сообщает Trend со ссылкой на UzDaily

Разделение районов, областей и городов на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны, а также усиленный санитарно-гигиенический контроль будут сохранены до 1 августа.

С 15 июня в страны со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией разрешено вылетать:

- сотрудникам дипломатических представительств и консульских учреждений зарубежных стран и членам их семей;

- специалистам иностранных компаний и других организаций, действующих в республике в рамках инвестиционных проектов;

- лицам, которые приезжают (уезжают) на лечение;

- лицам, имеющим близких родственников или тяжело больных родственников за границей;

- лицам, направляющимся (транзитом) в другие страны через Узбекистан по запросам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств;

- иностранным гражданам, постоянно зарегистрированным в Узбекистане, лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране, а также гражданам Узбекистана, постоянно зарегистрированным в иностранном государстве;

- гражданам Узбекистана для продолжения учебы и работы.

Для прибывающих из-за рубежа гражданам Узбекистана установлены следующие требования:

- лица, прибывшие из государств со стабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией – Японии, Южной Кореи, КНР и Израиля, и находившиеся в них в течение последних 14 дней не будут помещаться на карантин;

- лица, прибывшие из стран Евросоюза, Малайзии, Таиланда, Сингапура, и находившиеся в данных странах в течение последних двух недель будут помещены на 14-дневный домашний карантин;

- лица, прибывшие из государств, где количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией не сократилось – ОАЭ, Турции, Ирана, Афганистана, России и других стран СНГ, будут помещены в карантинные центры на 14 дней.

С 15 июня открывается пассажирское железнодорожное сообщение.

Разрешено пустить пассажирские поезда по маршрутам:

Ташкент-Бухара-Ташкент

Ташкент-Термез-Ташкент

Ташкент-Хива-Ташкент

Ташкент-Нукус-Ташкент

Андижан-Хива-Андижан

Андижан-Бухара-Андижан

Андижан-Термез-Андижан

Ташкент-Самарканд-Ташкент (движение поездов «Афросиаб»)

В поездах должны неукоснительно соблюдаться все санитарно-гигиенические правила.

Государственные дошкольные образовательные учреждения будут открыты только с 1 августа. Напомним, что с 15 июня в «зеленой» и «желтой» зонах разрешена деятельность частных детских садов.