Узбекистан увеличил проходимость Международного Аэропорта Бухара

Узбекистан завершил реконструкцию и модернизацию Международного Аэропорта Бухара, передает Trend со ссылкой на Национальное Информационное Агентство Узбекистана.

С начала карантина главный подрядчик – строительная компания “Мухташам курилиш монтаж” реализовала проект по реконструкции и модернизации старого пассажирского терминала.

На строительство и ремонт, а также оснащение объекта соответствующим оборудованием и аппаратами авиапредприятием затрачено миллиард 450 миллионов сумов ($44,075).

"В октябре 2011 года в аэропорту был построен обладающий международным статусом терминал, способный обслуживать 400 пассажиров в час. Однако в пик туристического сезона аэропорт был вынужден одновременно принимать или отправлять два, а то и до четырех рейсов. В такие моменты на контрольно-пропускных пунктах образовывались длинные очереди, загрузка и выгрузка багажа занимала много времени," говорится в сообщении.

Теперь проходимость терминала повышена на 250, в залах ожидания созданы все условия.