Французское агентство развития и Veolia Environnement расширяют деятельность в Узбекистане

Узбекистан 18 июня 2020 17:38 (UTC+04:00)
Французское агентство развития и Veolia Environnement расширяют деятельность в Узбекистане

Правительство Узбекистана одобрило Концепцию по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения Ташкента, которую представила французская компания Veolia Environnement, передает Trend со ссылкой на Forbes Uzbekistan.

Об этом рассказал заместитель хокима столицы Шароф Рахманов в ходе онлайн-переговоров с представителями Французского агентства развития (ФАР).

В этом году, по словам Рахманова, хокимият планирует реконструировать одну из трех водоочистных станций в столице. Еще одна актуальная задача — ремонт котелен.В ближайшие дни проведут тендер на реализацию концепции, после чего подготовят технико-экономическое обоснование проекта и начнут практические работы. Также замхокима отметил, что стартовала реализация «Плана трансформации водоснабжения Ташкента», рассчитанного на семь лет, совместно с французской Suez.

Также он предложил ФАР совместно реализовать Концепцию по модернизации и реконструкции транспортной системы города Ташкента, которая была недавно представлена президенту и правительству.

Страновой офицер ФАР Аксель Нос заявил, что агентство готово участвовать в таких проектах, важных для городского хозяйства, и осуществлять их совместно, но может включить эти проекты в свои планы только если располагает подробной информацией о них.

Рахманов пообещал в ближайшее время представить ФАР концепцию.

Veolia — французская многопрофильная компания, базирующаяся в Париже. Основана в 1999 году. Специализируется на трех сферах деятельности: поставка и очистка воды (как для муниципальных, так и промышленных клиентов), коммунальные услуги (в том числе уборка и утилизация мусора), энергетика (поставки электроэнергии, поддержание микроклимата, установка и обслуживание энергетического и отопительного оборудования). В компании работает 179 тыс. человек в разных странах. В 2019 году компания обеспечила питьевой водой 98 млн человек, произвела почти 45 млн мегаватт-часов и переработала 50 млн тонн отходов. Выручка Veolia Environnement в 2019 году составила почти $30 млрд.

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