Узпромстройбанк привлек необеспеченный синтетический кредит в размере $50 млн. долларов США

АКБ «Узпромстройбанк» привлек финансирование на сумму, эквивалентную 50 миллионам долларов США посредством частного размещения трехлетних необеспеченных кредитных нот в национальной валюте среди международных инвесторов, сообщает Trend со ссылкой на Правительственный портал Республики Узбекистан.

Несмотря на наблюдающуюся турбулентность мировых фондовых рынков, а также беспрецедентное распространение коронавируса, АКБ «Узпромстройбанк» успешно осуществил значимую сделку с Eaton Vance Management и ее аффилированными фондами, выступившими в качестве ведущего инвестора в кредитные ноты банка, что свидетельствует о наличии интереса международных инвесторов к качественным заемщикам в Республике Узбекистан. Репутация «Узпромстройбанк», его бизнес-модель, финансовые показатели и стабильность способствовали успешному осуществлению данной сделки.



Данная сделка была структурирована как частное размещение кредитных нот голландской финансовой структурой, в свою очередь, предоставившую долговое финансирование «Узпромстройбанк». Данный кредит деноминирован в узбекских сумах, что позволило уменьшить валютные риски банка. Поступления по кредиту будут направлены на финансирование сектора МСБ, играющего важную роль в обеспечении экономического роста и создании рабочих мест в стране.



Это уже второе размещение долговых инструментов банка на международных рынках после дебютного выпуска еврооблигаций «Узпромстройбанк» на Лондонской фондовой бирже в размере 300 миллионов долларов США в конце 2019 года.



Eaton Vance Management и ее аффилированные фонды (Eaton Vance) предоставляют передовые решения инвесторам по всему миру в области инвестиционных стратегий и управления благосостоянием. По состоянию на 30 апреля 2020 года консолидированные активы под управлением Eaton Vance составили 465,3 млрд. долларов США.



Catara Consulting Europe осуществила структурирование кредита, а White & Case LLP и Kinstellar выступили в качестве юридического консультанта.