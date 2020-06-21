В Узбекистане общее число случаев COVID-19 превысило 6,2 тыс.

По состоянию на воскресенье в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6216, сообщила пресс-служба минздрава страны, передает Trend со ссылкой на Kabar.

За сутки в стране был выявлен 191 случай заражения COVID-19, выздоровели от короновирусной инфекции 17 человек.

В Узбекистане карантин продлён до 1 августа. Во всех регионах страны продолжают действовать ограничения и правила согласно режиму цветовой уровни карантина - “красный” /высокий/, “желтый” /средний/ и “зеленый” /низкий/.

С 15 июня в “зеленых” и “желтых” зонах возобновились международные авиасообщения, работа кафе и ресторанов, вещевых рынков и частных дошкольных учреждений, пляжей (бассейнов - только в “зеленых” зонах) с условием в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

В Узбекистане от коронавируса выздоровели 4290 человек, скончались – 19 пациентов. Лечение проходят 1907 пациентов. Из них у 15 пациентов положение тяжёлое, у одного – крайне тяжёлое.