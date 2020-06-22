Узбекистан запустит систему Fast Track на двух КПП с Казахстаном и Афганистаном
Узбекистан запустит систему Fast Track на двух контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном и Афганистаном, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности".
В частности, документ поручает Государственному таможенному комитету совместно с погранвойсками внедрить механизм быстрого прохождения оформления Fast Track на международных КПП "Гишткуприк" (Казахстан) и "Хайратон" (Афганистан) с созданием необходимых условий для пересекающих границу лиц.
При этом в документе поставлена планка в 20 минут на прохождение одним человеком всех процедур оформления.
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