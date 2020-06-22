Узбекистан запустит систему Fast Track на двух КПП с Казахстаном и Афганистаном

Узбекистан запустит систему Fast Track на двух контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном и Афганистаном, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по развитию сферы туризма при строгом соблюдении требований усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности".

В частности, документ поручает Государственному таможенному комитету совместно с погранвойсками внедрить механизм быстрого прохождения оформления Fast Track на международных КПП "Гишткуприк" (Казахстан) и "Хайратон" (Афганистан) с созданием необходимых условий для пересекающих границу лиц.

При этом в документе поставлена планка в 20 минут на прохождение одним человеком всех процедур оформления.