Узбекистан и Канада расширяют межпарламентский диалог

В рамках укрепления узбекско-канадского межпарламентского сотрудничества, посольство Узбекистана в Вашингтоне, которое также аккредитовано в Канаде, провело онлайн-переговоры с законодателями канадского парламента – членами палаты общин Робертом Олифантом и Зиядом Абуолтаифом, передает Trend со ссылкой на uza.uz.

Глава нашей дипломатической миссии в Канаде Жавлон Вахабов подробно рассказал о реформах и преобразованиях в Узбекистане под руководством Президента Шавката Мирзиёева, мерах правительства нашей страны по обеспечению макроэкономической стабильности, эффективной социальной поддержке населения в период глобальной пандемии.

Особое внимание канадских законодателей обращено на работу Олий Мажлиса после парламентских выборов, направленную, прежде всего, на законодательное обеспечение стратегии развития Узбекистана на ближайшую и среднесрочную перспективы.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития всестороннего узбекско-канадского сотрудничества в сферах политики, экономики и межпарламентского взаимодействия.

В ходе беседы канадские законодатели высоко оценили достигнутые в нашей стране успехи в борьбе с коронавирусом, а также усилия по минимизации социально-экономических последствий глобального кризиса. В частности, Р. Олифант, который также является парламентским секретарем министра иностранных дел Канады, подтвердил приверженность своей страны оказанию всяческой поддержки в преодолении последствий пандемии, особенно уязвимым слоям населения. парламентарий приветствовал итоги недавнего телефонного разговора глав двух внешнеполитических ведомств, в ходе которого министр Франсуа-Филипп Шампань анонсировал о выделении правительством Канады 250 тысяч канадских долларов для борьбы с коронавирусом в Узбекистане. Р. Олифант вновь подтвердил готовность канадской стороны организовать визит узбекской делегации в Оттаву во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым оосенью текущего года.

Канадский законодатель Зияд Абуолтаиф, который также возглавляет Группу дружбы «Канада-Узбекистан» в Палате общин, с теплотой вспомнил свой успешный визит в Узбекистан в качестве международного наблюдателя на парламентских выборах в декабре 2019 года. Как подчеркнул член канадского Парламента, указанная поездка позволила ему глубже понять осуществляемые в Узбекистане масштабные преобразования, а также положительные изменения и реформы в избирательной системе страны. Законодатель вновь выразил готовность посетить во второй половине года Узбекистан совместно с другими членами Парламента Канады для обсуждения перспективных направлений межпарламентского сотрудничества.

В целом, как сообщает наша дипмиссия, канадские законодатели проявляют повышенный интерес к развитию всестороннего сотрудничества с нашей страной и готовы поддерживать регулярные контакты со своими узбекскими коллегами по актуальным вопросам законотворческой деятельности. По итогам встречи достигнута договоренность об организации 24 июня онлайн-переговоров между членами Олий Мажлиса и Парламента Канады.